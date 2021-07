Grave quanto accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli, dove colpi di pistola sono stati esplosi contro la sede della Polizia Municipale. Sul posto, in via Palatucci, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno rinvenuto 4 bossoli calibro 6,3. Ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per fare piena chiarezza su quanto accaduto, per ricostruire l'esatta dinamica e per individuare i responsabili.

Lo scorso anno due auto dei vigili incendiate ad Acerra

Soltanto pochi mesi fa, ancora il corpo di Polizia Municipale di Acerra era stato preso di mira, vittima di un grave atto intimidatorio: il 13 dicembre dello scorso anno, infatti, due auto di servizio dei vigili urbani erano state date alle fiamme. Le vetture si trovavano nel parcheggio antistante il Municipio di Acerra quando, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre del 2020, sono state incendiate da ignoti.

In quella occasione, unanime era stata la reazione delle istituzioni. "Ferma condanna del gravissimo episodio intimidatorio verificatosi ad Acerra, e piena solidarietà all'amministrazione comunale e alla Polizia Municipale" aveva dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Acerra non indietreggia innanzi ad azioni intimidatorie. Sicuramente saranno le forze dell'ordine ad appurare la verità ma se gli episodi di ieri sera sono l'effetto dei controlli effettuati sul territorio dai nostri vigili allora mi sento di mandare un messaggio chiaro. Acerra proclama il diritto e la legalita' a qualunque costo" era stata invece la reazione del sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri.