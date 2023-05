Accusa il pizzaiolo di rubargli i clienti e gli spara ma la pistola si inceppa Un 60enne, titolare di un bar, è stato arrestato a Forcella, Napoli centro: avrebbe tentato di sparare al proprietario di una pizzeria durante un litigio.

A cura di Nico Falco

Con quella pizzeria, troppo vicina al suo bar, gli avrebbe rubato i clienti. E così ha tirato fuori una pistola, ha esploso due colpi in aria e poi l'ha puntata contro il rivale e ha premuto ancora il grilletto. Tragedia sfiorata a Forcella, nel centro di Napoli, che ha visto protagonisti due commercianti e che soltanto per un caso fortuito non è sfociata nel sangue: la pistola si è inceppata. I fatti risalgono a martedì mattina, il titolare del bar è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili e abietti motivi.

Al momento degli spari si trovava nei paraggi un poliziotto del commissariato Vicaria-Mercato che, rientrando in ufficio, arrivato all'altezza di piazza Calenda ha sentito delle urla e ha visto persone che scappavano. È quindi intervenuto insieme a due pattuglie che erano in zona, una dello stesso commissariato e l'altra dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, e i poliziotti hanno accertato che poco prima c'era stato un litigio tra due commercianti che hanno le attività in via Pietro Colletta, a pochi metri di distanza tra loro.

Uno di loro, hanno ricostruito gli agenti, aveva puntato una pistola contro l'altro e aveva tentato di sparargli. L'arma, però, non aveva funzionato: la cartuccia, un calibro 7.65 che è stata successivamente recuperata dai poliziotti, era fuoriuscita dalla canna ed era caduta a terra, il proiettile non era esploso. L'uomo è stato bloccato poco dopo, quando è tornati nei pressi del suo bar, ed accompagnato negli uffici di polizia; si tratta di un 60enne napoletano, con precedenti per rapina e porto abusivo di arma da fuoco. È stato arrestato per tentato omicidio e per detenzione illegale di arma con relativo munizionamento.