Accoltellato un 16enne in strada a Marcianise: è in ospedale Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato in strada a Marcianise, poco distante da una scuola. Indagano i carabinieri, il giovane è in ospedale per le ferite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Marcianise in provincia di Caserta: il giovane, portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del posto, che stanno cercando di ricostruire una vicenda che, al momento, appare poco chiara per quanto riguarda aggressori e dinamica. L'episodio è avvenuto nei pressi di un istituto scolastico, ma non è chiaro se la vittima fosse uscita da scuola o vi si trovasse a passare per caso.

Secondo quanto ricostruito finora, il 16enne sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di coetanei attorno ad ora di pranzo: poi, per motivi ancora da accertare, sarebbe spuntato un coltello e sarebbe partito un fendente che avrebbe raggiunto il giovane ad una spalla. Il gruppo si è poi dileguato, mentre il 16enne ferito è rimasto a terra, sanguinante: portato immediatamente in ospedale per le ferite del caso, le sue condizioni non sarebbero giudicate gravi. I carabinieri di Marcianise stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda: nuovi dettagli potranno essere forniti dalla stessa vittima dell'aggressione, ma i militari dell'Arma stanno anche cercando di trovare eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso i momenti cruciali della vicenda, fornendo così un ulteriore aiuto per le indagini che al momento non escludono alcuna ipotesi.