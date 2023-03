Accoltellato nella notte a Chiaia, due colpi di pugnale al fondoschiena Ennesimo atto di violenza in centro a Napoli nel fine settimana: accoltellato un ventunenne.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ennesima notte di weekend accompagnata da atti di violenza nella zona della movida napoletana, in particolare a Chiaia, nel cuore dei vicoli popolari dai cosiddetti baretti che animano i fine settimana del quartiere partenopeo. Questa notte verso le 4 del mattino, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vicoletto Belledonne a Chiaia per la segnalazione di una persona ferita.

Lì hanno trovato accasciato un ragazzo di 22 anni, colpito da due fendenti nella zona lombare. La vittima è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per accertamenti; non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’evento e per individuare l'aggressore o gli aggressori.

Il ferimento sarebbe avvenuto durante una rissa; nel corso dell'intervento è stato soccorso un altro ragazzo, amico e coetaneo del 22enne, che era stato colpito al volto e alla testa; il giovane, non in condizioni gravi, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sulla dinamica sono in corso accertamenti ma, stando ai dati fino ad ora raccolti, sembra che i due abbiano litigato con un altri ragazzi, due o più, e che siano stati aggrediti. I militari hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della dona e ascoltato diversi testimoni per ricostruire l'accaduto.