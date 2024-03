Accoltellato alla gola vicino alla metro Montedonzelli. Vendetta dopo lite fra ragazzi: c’è un fermato Un uomo è stato fermato per il ferimento di un 21enne vicino alla metro di Montedonzelli; è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È stato identificato il presunto responsabile del ferimento del 21enne accoltellato alla gola lo scorso 29 febbraio all'Arenella, nei pressi della fermata Montedonzelli della Linea 1 della Metropolitana di Napoli; l'uomo è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio disposto dalla Procura lo scorso 5 marzo, la misura è stata convalidata ieri, 6 marzo, dal gip del Tribunale di Napoli.

L'uomo sarebbe imparentato con un ragazzo che poco prima aveva avuto un litigio con alcuni coetanei ed era rimasto lievemente ferito, secondo le ricostruzioni sarebbe intervenuto quindi per vendetta, avrebbe afferrato un coltello da cucina seghettato e si sarebbe avventato sul 21enne, colpendolo alla gola.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri della Compagnia Vomero, che subito dopo il ferimento hanno acquisito sommarie informazioni sul luogo dell'aggressione e hanno sequestrato e ispezionato un telefono cellulare, e hanno vagliato i dati immagazzinati dai lettori di targhe cittadini. In sede di convalida il gip ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.