Napoli, 21enne accoltellato ripetutamente alla gola da un uomo all'Arenella L'aggressione si è verificata nei pressi della stazione Montedonzelli della Linea 1 della metropolitana, in via Pietro Castellino. Sulla vicenda indagano i carabinieri: ad aggredire il giovane sarebbe stato un uomo di circa 50 anni.

A cura di Valerio Papadia

Sangue in pieno giorno a Napoli: nel primo pomeriggio odierno, giovedì 29 febbraio, intorno alle 15, un giovani di 21 anni è stato aggredito e accoltellato ripetutamente alla gola. L'aggressione si è verificata in via Pietro Castellino, all'altezza della stazione Montedonzelli della Linea 1 della metropolitana di Napoli: siamo all'Arenella, quartiere collinare del capoluogo campano.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 21enne si trovava in strada insieme ad altri ragazzi quando, improvvisamente, è stato aggredito da un uomo di circa 50 anni, che ha estratto un coltello e ha colpito il giovane con diversi fendenti alla gola, per poi darsi alla fuga. Il 21enne è stato soccorso da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118, intervenuti prontamente sul posto che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno suturato le ferite riportate dal giovane; da quanto si apprende, il 21enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, in via Pietro Castellino, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per identificare l'autore della violenta aggressione e individuarne le motivazioni.