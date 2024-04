video suggerito

Accoltellato a una festa in via Ponti Rossi: 31enne in gravissime condizioni L’uomo, un cittadino dello Sri Lanka, è stato ripetutamente accoltellato al termine di una festa. Trasportato al Cardarelli, è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di trentuno anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è arrivato nel cuore della scorsa notte dopo essere stato aggredito a una festa. La vittima, un cittadino dello Sri Lanka, quando è stato soccorso giaceva in una pozza di sangue, sul corpo le ferite inferte con diverse coltellate. Il personale del 118 giunto sul posto assieme a diversi equipaggi dei carabinieri, ha trasportato d'urgenza il ferito in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso e si trova tutt'ora in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il 112 è arrivato in via Ponti Rossi, dove si teneva la festa, a seguito di diverse telefonate arrivate al numero unico per le emergenze. Gl aggressori del 31enne si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce. Le indagini sono portate avanti dai Carabinieri del Vomero che sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare ovviamente gli aggressori.