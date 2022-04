Accoltellato al torace davanti a un bar, 16enne ricoverato in gravi condizioni Un 16enne è stato accoltellato da ignoti e per motivi sconosciuti davanti ad un bar: è ricoverato in gravi condizione all’ospedale di Giugliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una profonda coltellata al torace mentre si trovava nei pressi di un bar: un 16enne di Mugnano di Napoli si trova ora ricoverato in ospedale, in prognosi riservata. Ancora da ricostruire cosa sia accaduto, se si sia trattato di una lite sfociata nelle coltellate, oppure di un tentativo di rapina finito male. Fatto sta che il 16enne è stato gravemente ferito e che ora si trova ricoverato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Stando alle prime ricostruzioni, il 16enne si sarebbe trovato con ogni probabilità nei pressi di un bar di via Falcone quando per motivi ancora non chiari sarebbe stato accoltellato. Portato d'urgenza in ospedale a Giugliano in Campania in condizioni gravi, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma la sua prognosi resta riservata. Il 16enne è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico, poiché la ferita potrebbe aver sfiorato il polmone. I carabinieri cercano ora di ricostruire la vicenda, e soprattutto chiarire dove è avvenuto con esattezza l'accoltellamento, e soprattutto chi e perché abbia sferrato il colpo che ha quasi ucciso il giovane.