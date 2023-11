Accoltellato al petto davanti alla discoteca a Pozzuoli, 23enne in Rianimazione Un 22enne è stato ferito all’alba, all’uscita da una discoteca di via Campania; operato d’urgenza, è ricoverato in ospedale. Indaga la Polizia.

A cura di Nico Falco

L'ingresso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Un 23enne napoletano è arrivato alle prime ore di oggi, 19 novembre, al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, con una coltellata al petto; operato d'urgenza, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sarebbe stato ferito da un altro giovane durante un litigio all'uscita di una discoteca di via Campana; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta in queste ore cercando di ricostruire l'accaduto sulla base di alcune testimonianze.

Gli agenti sono intervenuti questa mattina in ospedale a seguito della segnalazione dei sanitari. Il giovane è stato subito portato in sala operatoria per l'intervento, si dovrà attendere che le sue condizioni migliorino per ascoltarlo. Una prima versione dell'accaduto, che resta al momento da verificare, a quanto si apprende sarebbe stata fornita da un amico del 23enne, che avrebbe assistito al ferimento: i due avrebbero passato la notte nella discoteca Queen di via Campana e, all'uscita, intorno alle 5 del mattino, la vittima avrebbe litigato con un coetaneo.

Non è chiaro se la discussione sia partita dopo o se fosse uno strascico di un precedente diverbio iniziato nel locale, né al momento sono stati ricostruiti i motivi; il 23enne sarebbe stato violentemente colpito al torace, riportando anche delle lesioni alle costole poi riscontrate in ospedale, e sarebbe stato quindi accoltellato con un fendente al petto. Gli agenti stanno verificando se sul luogo indicato siano presenti delle telecamere di sorveglianza