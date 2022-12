Accoltellato al braccio nella notte a Napoli: “Mi hanno aggredito senza motivo” Un 35enne srilankese è stato accoltellato nella notte scorsa nel centro di Napoli, apparentemente senza motivo. Le indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Non si sarebbe trattato di una rapina, nemmeno di un litigio. Lo avrebbero accoltellato senza motivo, all'improvviso: è quello che ha riferito alle forze dell'ordine un 35enne di origini srilankesi, ricoverato nella notte scorsa all'ospedale Pellegrini di Napoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

I militari della pattuglia della Compagnia Centro sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale napoletano in seguito alla segnalazione dei sanitari per un uomo ferito al braccio sinistro con un'arma da taglio. L'aggressione, stando a quanto riferito dalla vittima, sarebbe avvenuta in via Avvocata, traversa di via Pessina, nel centro cittadino. I responsabili sarebbero due persone, sconosciute, che si sarebbero avventate sul 35enne con un coltello e apparentemente senza alcun motivo; ai militari la vittima non è stata in grado di fornire ulteriori elementi utili per l'identificazione dei due, che subito dopo il ferimento si sarebbero rapidamente allontanati.

L'uomo è stato medicato, le sue condizioni non sono gravi; per lui 15 giorni di prognosi. I militari, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona.