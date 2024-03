Accoltella un uomo perché blocca l’uscita del suo box auto: 41enne arrestato a Napoli Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel quartiere Pianura dopo aver accoltellato un uomo per questioni legate alla viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una lite per viabilità è degenerata nella violenza a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un uomo di 41 anni ha accoltellato un altro uomo perché quest'ultimo bloccava, con l'auto, il suo passo carrabile. Il 41enne si è recato al suo box auto, in via Vaccaro, e ha constatato che un'altra auto ne ostacolava il passaggio. Nasce, così, un'accesa discussione tra il 41enne e il proprietario della vettura in divieto di sosta, che sfocia in una colluttazione a suon di pugni: la lite sembra finita, ma non per il 41enne, che afferra un coltello da cucina e colpisce il contendente con un fendente, che per fortuna, grazie ai pronti riflessi dell'uomo, ferisce il braccio sinistro, sollevato per difendersi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Bagnoli, che in poco tempo hanno rintracciato il 41enne, già noto alle forze dell'ordine: per lui è scattato l'arresto con l'accusa di lesioni personali gravi. L'altro automobilista, soccorso dal 118, è stato invece trasportato all'ospedale San Paolo, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 7 giorni.