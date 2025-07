Accoltella le sue vicine di casa, arrestato 37enne nel Casertano. Le donne sono gravi

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio a Santa Maria a Vico. Le due donne, madre e figlia di 44 e 29 anni, vicine di casa dell’uomo, sono in gravi condizioni.

Ha accoltellato due donne, madre e figlia di 44 e 29 anni, sue vicine di casa: a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta, un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni sono intervenuti, dopo una segnalazione pervenuta al 113, per una lite tra due condomini, sfociata poi in una rissa che aveva coinvolto diverse persone del vicinato. Giunti nell'abitazione in cui era stata segnalata la lite, gli agenti hanno trovato due donne, madre e figlia, in condizioni di salute critiche, scoprendo che la 44enne e la 29enne poco prima erano state accoltellate da un uomo, datosi alla fuga. Inoltre, nel tentativo di sedare la rissa tra condomini, alcuni poliziotti sono rimasti feriti.

Dopo aver ristabilito la calma e aver richiesto l'intervento dei soccorsi per le due donne, gli agenti di polizia hanno avviato le ricerche dell'aggressore: il 37enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato per tentato omicidio; dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida. Il coltello utilizzato per ferire le due donne è stato posto sotto sequestro.

Le due donne, invece, soccorse dal 118, sono state in un primo momento trasportate all'ospedale Guerriero di Marcianise; a causa delle loro condizioni di salute, giudicate molto gravi, mamma e figlia sono state trasferite all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sono state ricoverate in codice rosso.