Accoltella l'amico al torace durante una partita di carte al bar: follia a Pozzuoli L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri, mentre la vittima è stata portata in ospedale. La follia nella serata di ieri nel quartiere di Monteruscello.

A cura di Valerio Papadia

Futili motivi, una discussione legata alle carte, con le quali stavano giocando fino a pochi istanti prima, dietro all'aggressione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio, in un bar di Monteruscello, quartiere periferico di Pozzuoli, in provincia di Napoli: un uomo di 61 anni, al culmine della lite, ha accoltellato al torace un amico, un 60enne, per poi darsi alla fuga.

L'aggressione si è verificata davanti agli altri avventori del bar, che hanno subito soccorso il malcapitato e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del vicino ospedale Santa Maria delle Grazie: nonostante i fendenti al torace, l'uomo ha rimediato ferite giudicate dai medici guaribili in tre giorni; le sue condizioni di salute, pertanto, non sono gravi.

L'aggressore è stato denunciato

Nel bar di Monteruscello, in via Antonio De Curtis, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto, ma soprattutto per individuare l'aggressore che, come detto, dopo la lite si è dato alla fuga e ha fatto perdere le proprie tracce. L'uomo, un 61enne di Bacoli già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato poco dopo ed è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi; il coltello è stato sequestrato.