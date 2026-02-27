Accoltella l’amica al fianco e al gluteo e la riduce in fin di vita: arrestata 25enne

I fatti si sono svolti nell’agosto del 2025 a Ercolano, nella provincia di Napoli: la 25enne è stata sei mesi dopo i fatti. La vittima, invece, è riuscita a sopravvivere all’aggressione.

Nell'agosto del 2025, aveva accoltellato un'amica a Ercolano, nella provincia di Napoli, riducendola in fin di vita, ed era già stata denunciata per questo. Ora, a distanza di sei mesi da quella brutale aggressione, si aggrava la posizione per una ragazza di 25 anni che, nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, è stata arrestata a Lodi, in Lombardia, dove è residente, con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri della stazione lodigiana e quelli della tenenza di Ercolano, infatti, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea.

Stando a quanto ricostruito durante le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinate dai magistrati inquirenti della IV Sezione "Fasce Deboli" della Procura di Napoli, hanno consentito di appurare che, il 5 agosto del 2025, la 25enne aveva dato appuntamento alla vittima, sua coetanea, in un parcheggio di Ercolano, cittadina alle falde del Vesuvio, per risolvere questioni di natura personale. Una volta sul posto, l'indagata aveva quindi aggredito la coetanea dapprima colpendola con dei pugni, poi con un coltello, ferendola al fianco e al gluteo sinistro. La vittima era stata soccorsa in una pozza di sangue e trasportata all'ospedale Maresca di Torre Annunziata, in grave pericolo di vita. Fortunatamente, però, la ragazza è riuscita a sopravvivere.