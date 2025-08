Lite tra due amiche degenera: 25enne accoltellata, denunciata una 24enne a Ercolano

Immagina di repertorio

Una lite per futili motivi è degenerata nel sangue a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove una ragazza di 25 anni è stata accoltellata da una sua conoscente, una giovane di 24 anni, che invece è stata denunciata. I contorni della vicenda non sono ancora chiari: stando a una prima ricostruzione, tra le due amiche sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, al culmine della quale la 24enne, dopo aver afferrato un coltello da cucina, ha colpito la 25enne con alcuni fendenti.

Soccorsa, la ragazza ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco: la giovane è stata colpita al gluteo e alla coscia sinistra; la prognosi della 25enne non è ancora nota, la giovane rimane in osservazione nel nosocomio corallino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

All'ospedale Maresca sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce sull'accaduto. L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha permesso, in poco tempo, di identificare la responsabile dell'aggressione: si tratta, come detto, di una giovane di 24 anni, che è stata rintracciata e denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali.