Accoltella il marito e lo uccide: donna di 54 anni arrestata nel Salernitano

La donna è stata arrestata oggi dai carabinieri. La 54enne è ritenuta responsabile di aver accoltellato e ucciso il marito nella giornata di ieri, domenica 1° marzo.

Immagine di repertorio

Dopo circa 24 ore c'è una svolta nella vicenda del 60enne trovato in una pozza di sangue in casa ieri, domenica 1° marzo, a Sant'Egidio del Monte Albino, piccola cittadina in provincia di Salerno, e poi morto in ospedale: nella giornata odierna, lunedì 2 marzo, nella vicina Nocera Inferiore, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno arrestato la moglie della vittima, una donna di 54 anni, che deve rispondere ore del reato di omicidio. Secondo la ricostruzione operata ai militari dell'Arma e dai magistrati inquirenti della Procura di Nocera Inferiore, nella giornata di ieri la 54enne avrebbe accoltellato il marito, uccidendolo. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata portata nel carcere di Salerno.

L'uomo trovato in casa in una pozza di sangue

Il 60enne è stato scoperto nelle prime ore di domenica 1° marzo all'interno della sua abitazione, in viale degli Aranci, a Sant'Egidio del Monte Albino, con ferite d'arma da taglio e in una pozza di sangue: l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate. I carabinieri hanno avviato immediatamente le opportune indagini e, come detto, nella giornata odierna hanno arrestato la moglie della vittima.