Accoltella due carabinieri, loro gli sparano alle gambe: 34enne arrestato nel Salernitano La vicenda a San Gregorio Magno, provincia di Salerno: i due carabinieri accoltellati e l’aggressore, che è stato arrestato, non sono in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione, nella giornata di giovedì 2 giugno – ma la vicenda si è appresa soltanto nelle ultime ore – a San Gregorio Magno, cittadina della provincia di Salerno, dove due carabinieri sono stati accoltellati da un 34enne, che è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti, come detto, si sono svolti nella mattinata del 2 giugno, quando il 34enne ha minacciato alcuni famigliari per farsi consegnare una considerevole somma di denaro. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo di Salerno e della compagnia di Eboli, che sono stati minacciati con un coltello dall'uomo, che poi si è dato alla fuga nelle campagne circostanti.

Nessuno dei due carabinieri accoltellati è in pericolo di vita

I militari dell'Arma si sono così lanciati all'inseguimento del 34enne e lo hanno raggiunto poco dopo: quando hanno cercato di disarmarlo, l'uomo ha così accoltellato due carabinieri; uno è stato ferito al braccio, mentre l'altro al collo e all'addome. I militari si sono difesi sparando due colpi di pistola all'aggressore e ferendolo alle gambe: ciononostante, il 34enne ha ripreso la fuga, salendo sul tetto di un casolare.

Sul posto è intervenuta così un'unità speciale dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, dotati anche di taser, che hanno convinto l'uomo a deporre il coltello e a consegnarsi: per il 34enne sono scattate così le manette. Fortunatamente, i due carabinieri feriti, visitati dal personale sanitario, sono stati giudicati non in pericolo di vita; anche l'aggressore ha riportato ferite giudicate non gravi.