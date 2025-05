video suggerito

Accende un fumogeno per festeggiare il Napoli: dipendente di un'autorimessa lo scaccia e viene accoltellato Un 22enne ferito da una coltellata: avrebbe provato a far allontanare un gruppo di ragazzi dall'autorimessa dove lavora per aver acceso un fumogeno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Avevano acceso un fumogeno davanti l'autorimessa dove stava lavorando, e li ha invitati ad allontanarsi perché pericoloso: ma uno dei ragazzi avrebbe invece tirato fuori un coltello, ferendolo ad una gamba. La vicenda è accaduta in un noto garage privato dell'Arenella, poco distante da Piazza delle Medaglie d'Oro. In fuga l'aggressore, il dipendente, di soli 22 anni, è finito invece in ospedale dove è stato curato per le ferite riportate: se la caverà con una prognosi di dieci giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Vomero.

Tutto è accaduto subito dopo la fine delle gare della 37esima giornata di campionato, con il Napoli che aveva concluso con un pari la trasferta di Parma e l'Inter che, contemporaneamente, pareggiava 2-2 in casa con la Lazio: due risultati che hanno permesso agli azzurri di restare in vetta alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri, ad una giornata dalla fine. Risultati che hanno fatto esultare i tifosi del Napoli, che ora sognano il quarto scudetto per il quale basterà battere il Cagliari in casa nell'ultimo match stagionale. Tra i vari festeggiamenti, ci sono stati i classici bengala e fumogeni che vengono accesi dai tifosi anche in strada.

Uno di questi è stato acceso davanti ad un'autorimessa dell'Arenella: un dipendente del garage è così uscito per dire ai ragazzi di allontanarsi, vista la pericolosità di questi fumogeni nei pressi del box. Ma tra la decina di ragazzi presenti, uno di loro ha tirato fuori un coltello, colpendolo con un fendente. Il 22enne, ferito alla coscia destra, è stato portato all'ospedale Cardarelli, per essere poi dimesso con una prognosi di dieci giorni. L'aggressore è invece fuggito: indagano i carabinieri della compagnia Vomero che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.