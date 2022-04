Abusivo il concerto di Pasquetta con Tony Tammaro: scoperto grazie al TgR, denunciato il titolare del lido Abusivo il concerto di Pasquetta con Castel Volturno con Tony Tammaro: la scoperta della municipale dopo un servizio del TgR Campania. Denunciato il titolare del lido.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era abusivo il concerto organizzato da un lido di Castel Volturno il giorno di Pasquetta, dove tra gli ospiti c'era anche il noto cantante Tony Tammaro (attualmente non coinvolto nei fatti, se non suo malgrado), da sempre considerato un "guru" per la Pasquetta di giovani e meno giovani, che con le sue canzoni ha fatto divertire e sognare diverse generazioni.

Ed infatti c'erano oltre 400 persone per il suo concerto, attesissimo, nonché per gli altri eventi che hanno caratterizzato la serata: ma la polizia municipale di Castel Volturno ha scoperto che in realtà il lido aveva organizzato tutto abusivamente. A far scattare il campanello d'allarme era stato un servizio del TgR Campania che, proprio nell'edizione delle 14 di lunedì 18 aprile, si era collegato in diretta dalla spiaggia di Castel Volturno dove di lì a poco sarebbe iniziato l'evento, ampiamente pubblicizzato sui social anche nei giorni precedenti.

Partendo da quel servizio in diretta, la polizia municipale di Castel Volturno ha verificato se tutto fosse in regola: e lì la scoperta che non era stata richiesta alcuna autorizzazione per gli spettacoli pubblici sul lido. Al termine dei controlli, il proprietario dello stabilimento è stato deferito all'autorità giudiziaria per "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per spettacoli e intrattenimenti pubblici senza licenza", anche perché vi hanno riscontrato che nessun permesso o autorizzazione era stato rilasciato né dal Comitato Provinciale dei Pubblici Spettacoli né dalla Questura di Caserta. E ora il lido rischia oltre ad altre pesanti multe, anche la chiusura dello stabilimento stesso.