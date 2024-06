video suggerito

Abusivismo a Forio d'Ischia, 4 denunciati: c'è anche un assessore comunale I carabinieri hanno denunciato quattro persone sull'isola di Ischia per abusivismo in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

A cura di Nico Falco

Il muro sequestrato a Forio d'Ischia dai carabinieri

Nella sua abitazione di Forio d'Ischia era stata costruita una struttura abusiva di 50 metri quadrati, in zona sismica e in area sottoposta vincoli paesaggistico e ambientale: per questo motivo è stato denunciato un assessore del comune dell'isola del golfo di Napoli. Il provvedimento è scattato nel corso delle attività svolte dai carabinieri della Compagnia di Ischia per contrastare il fenomeno dell'abusivismo sull'isola. In via Mortola sono intervenuti i militari della stazione locale, col supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Forio; è stato quindi accertato che la costruzione, per un volume di circa 50 metri quadrati, era stata realizzata senza alcuna autorizzazione.

Situazione analoga è stata riscontrata in via Palummera, dove l'abusivismo edilizio riguarda, invece, il muro perimetrale di una casa, realizzato anche in quel caso in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale; al termine del controllo sono stati denunciati i due proprietari dell'abitazione e il geometra responsabile dei lavori e la costruzione, lunga circa 22 metri, è stata sequestrata.

Sempre a Forio d'Ischia, un 33enne del posto è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro i carabinieri che erano impegnati nei controlli e li ha presi a pugni; bloccato e ammanettato, è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.