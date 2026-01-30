Abusi sessuali sulla nipote 14enne, “se lo racconti arrivano gli spiriti maligni”. Condannati marito e moglie

Gli abusi sono stati perpetrati oltre 10 anni fa nella provincia di Napoli. Dopo le condanne in via definitiva, la Procura di Nola ha emesso un ordine di carcerazione per la coppia, che nel frattempo si era trasferita in provincia di Pordenone.

Una coppia di coniugi della provincia di Napoli, marito e moglie, sono stati arrestati dopo la condanna definitiva nei loro confronti per abusi sessuali perpetrati ai danni della nipote, all'epoca dei fatti 14enne, circuita e assoggettata affinché non rivelasse le violenze. A seguito della condanna definitiva, la Procura di Nola ha emesso un ordine di carcerazione nei confronti della coppia, eseguito nella provincia di Pordenone, dove nel frattempo marito e moglie si erano trasferiti. Nella giornata di ieri, la polizia ha eseguito il provvedimento nei confronti dell'uomo, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Oggi, invece, i carabinieri hanno eseguito il provvedimento per la moglie, condannata a 4 anni, 10 mesi e 5 giorni; per la donna si sono aperte le porte del carcere di Trieste.

Gli abusi sulla 14enne avvenuti oltre 10 anni fa in provincia di Napoli

Secondo quanto ricostruito dall'attività investigativa esperita, che ha poi portato alla condanna, i due coniugi, zii della ragazza, avrebbero abusato di lei tra il 2011 e il 2012. All'epoca marito e moglie erano ospiti di alcuni parenti in provincia di Napoli e, quando l'uomo rimaneva da solo con la nipote, allora 14enne, abusava sessualmente di lei; la moglie, come ricostruito dagli inquirenti, non soltanto sapeva delle violenze, ma vi avrebbe anche preso parte.

Inoltre, come emerso ancora dalle indagini, i due zii avrebbero ottenuto il silenzio della 14enne con le minacce, dicendole che, se avesse raccontato a qualcuno quello che succedeva, spiriti maligni sarebbero stati evocati contro di lei e contro i suoi genitori. In questo modo, la ragazzina sarebbe stata allontanata anche dalla famiglia e dalla scuola.