Abusi edilizi a Forio d'Ischia: consigliere comunale tra i 6 denunciati Nel corso di un servizio specifico, i militari dell'Arma hanno accertato che erano state realizzate strutture abusive in un terreno vincolato e un un lido balneare.

A cura di Nico Falco

C'è anche un consigliere comunale, tra le sei persone denunciate dai carabinieri a Forio d'Ischia durante un servizio anti abusivismo. Non si tratta del primo esponente politico dell'isola del golfo di Napoli che dovrà rispondere di illeciti di questo tipo: a metà giugno era toccato ad un assessore della stessa Amministrazione, dopo che i militari avevano accertato che nella sua proprietà era stata realizzata una costruzione abusiva di 50 metri quadrati.

Nell'ultimo controllo, i militari di Forio d'Ischia hanno identificato quattro persone, coeredi e proprietari di un terreno in via Zaro, sul quale era stato realizzato un fabbricato di 160 metri quadrati destinato a diventare un appartamento con tettoie di circa 70 metri quadrati; l'intera costruzione è risultata essere abusiva e in area soggetta a vincoli sismici e ambientali.

In via Montecorvo è stata denunciata una donna per un ampliamento di circa 54 metri quadrati della sua abitazione e per la realizzazione di un garage di 60 metri quadri, anche in questo caso senza alcuna autorizzazione. Il sesto denunciato è un imprenditore di Forio, accusato anche lui di abusivismo edilizio: nello stabilimento balneare da lui gestito, in via Schioppa, sono state rinvenute due strutture di legno adibite a chiosco/bar, realizzate abusivamente.