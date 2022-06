Abusa sessualmente di moglie e figli, li picchia e li minaccia di morte: arrestato 50enne Spesso, a causa dell’abuso di alcool e droga, il 50enne diventava violento, sottoponendo moglie e figli a violenza psicologiche e fisiche, anche di natura sessuale.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 50 anni residente a Bonito, nella provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro famigliari e di violenza sessuale aggravata: nei suoi confronti i militari dell'Arma hanno dato esecuzione, nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno, a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica sannita.

La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri e dai magistrati ha permesso di svelare che spesso il 50enne, a causa dell'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, diventava aggressivo e violento nei confronti dell'intero nucleo famigliare. In particolare, in seguito a banali discussione, l'uomo picchiava la moglie e i figli, colpendoli con calci e pugni, minacciando di ucciderli se non avessero accolto le sue richieste; inoltre, sottoponeva tutta la famiglia a continue violenze psicologiche e fisiche, anche di natura sessuale.

In sede di indagini preliminari, come detto nella giornata odierna, il 50enne è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere: sono ancora in corso le indagini e, quindi, l'uomo è da intendersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Insegue passanti con una pistola, paura in Irpinia

Ancora nella provincia di Avellino, nella fattispecie ad Avella, un 42enne del posto è stato denunciato dai carabinieri in quanto si è presentato nella piazza principale della cittadina con una pistola e l'ha puntata contro i passanti, per poi inseguirli. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, grazie alle quali i militari dell'Arma sono riusciti a identificare l'uomo e a denunciarlo.