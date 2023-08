“Abbassa il prezzo di vendita della casa”: e fanno bruciare due auto come avvertimento Avevano ordinato ad alcune persone di dare fuoco alle automobili di un uomo, “reo” di non voler abbassare il prezzo di vendita di un immobile di loro interesse.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le due vetture incendiate

Volevano costringere il proprietario di un appartamento ad abbassare il prezzo di vendita dell'immobile, e per farlo non hanno esitato a fargli bruciare due automobili. Sono quattro le persone indagate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i reati di incendio doloso, tentata estorsione e, per solo due di loro, anche di atti persecutori. La vicenda è stata ricostruita dopo lunghe indagini avviate dopo che due automobili di proprietà della stessa persona furono date misteriosamente alla fiamme.

I danni delle fiamme si sono estesi anche ad altre vetture parcheggiate

Dalle indagini, è emerso che due degli indagati, entrambi italiani, volevano costringere il proprietario delle due vetture ad "abbassare" il prezzo di vendita di un immobile al quale erano interessati. E per farlo, non avevano esitato a rivolgersi ad altre persone, di nazionalità albanese, affinché dessero fuoco alle due vetture dell'uomo. Fiamme che, per la loro violenza, si erano estese anche ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Gli accertamenti degli inquirenti avevano portato già lo scorso 28 luglio ad un fermo, mentre questa mattina i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, hanno eseguito notificato i provvedimenti cautelari a quattro persone complessivamente. Resta ancora un soggetto non identificato, che avrebbe partecipato all'incendio delle due vetture: ma gli inquirenti contano di poter chiudere le indagini anche su di lui quanto prima.