Abbandonato in una scatola sotto la neve e al freddo: cucciolo di maremmano salvato dai carabinieri È accaduto ad Aquilonia, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri forestali hanno salvato un cucciolo di pastore maremmano, abbandonato alle intemperie.

A cura di Valerio Papadia

Ha rischiato di morire, a causa delle temperature rigide – che di notte scendono al di sotto dello zero – e delle nevicate degli ultimi giorni: ad Aquilonia, nella provincia di Avellino, un cucciolo di pastore maremmano è stato abbandonato in una scatola di cartone, come fosse spazzatura. Per fortuna, il cucciolo di cane – che ha tra i 2 e i 3 mesi d'età – è stato trovato e salvato dai carabinieri.

I militari attirati dai guaiti del cucciolo

Sono stati i carabinieri della stazione forestale di Lacedonia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, ad imbattersi nel povero animale: transitando nei pressi del cimitero di Aquilonia, i militari dell'Arma sono stati attirati dai guaiti del cucciolo e hanno scoperto che il piccolo pastore maremmano era stato abbandonato in una scatola di cartone proprio a due passi dal camposanto.

Il cane è stato adottato da una struttura idonea

I carabinieri hanno provveduto a rifocillare il cucciolo, che è stato poi visitato da un veterinario: nonostante le intemperie a cui stato esposto, il cane è stato trovato in buone condizioni di salute. Dopo essere stato salvato, rifocillato e visitato, il cucciolo di pastore maremmano è stato poi affidato a una struttura idonea che si è resa disponibile alla sua adozione.