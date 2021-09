Abbandona sei cuccioli di gatto in strada, incastrata dalle telecamere Accade a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. La donna ha abbandonato sei gattini chiusi in un trasportino all’esterno di un ambulatorio veterinario della città, ma non ha fatto i conti con le telecamere poste in strada, che hanno ripreso lei e l’automobile con la quale si è allontanata subito dopo.

A cura di Valerio Papadia

Chiusi in un trasportino e abbandonati in strada, sul marciapiedi: questa la sorte che è toccata a sei poveri gattini, abbandonati a San Nicola la Strada, nelle provincia di Caserta. L'autrice del gesto, una donna che non è ancora stata identificata, non ha però fatti i conti con le telecamere poste in strada, che hanno ripreso tutta la scena, compresa la targa della vettura con la quale la donna si è allontanata subito dopo. A rendere noto l'accaduto, su Facebook, è stato il PoliambulatorioVet di San Nicola la Strada, all'esterno del quale sono stati abbandonati i gattini, che ha pubblicato sui social anche il video che mostra la donna lasciare il trasportino con i gattini e andare via.

"Volevamo farle arrivare un messaggio – scrive l'ambulatorio veterinario a corredo del video – abbandonare animali, oltre ad essere un atto ignobile è un reato e sfortunatamente (per lei) è stata ripresa anche la targa della sua auto". Il messaggio del PoliambulatorioVet prosegue: "Ci dispiace comunicarvi che alcuni cuccioli sono riusciti ad uscire dal trasportino e sono stati investiti". Il messaggio del poliambulatorio veterinario si conclude con un appello affinché tutti gli interessati si facciano avanti per adottare i cuccioli di gatto.