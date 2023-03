Abbandona rifiuti in strada, incastrato da biglietto romantico. E il Comune glieli riporta a casa L’episodio a Bacoli, in provincia di Napoli. Per lo sversatore illegale è scattata anche una multa salata per 600 euro. Il sindaco: “Gli riportiamo a casa l’immondizia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sversa i rifiuti in strada, a pochi metri dall'isola ecologica. Ma viene beccato dalle telecamere di videosorveglianza e il Comune gli riporta a casa i sacchetti di immondizia. Ad incastrarlo anche l'indirizzo ritrovato su un'etichetta su un pacco e un bigliettino romantico accartocciato tra la spazzatura. Per lo sversatore illegale è scattata anche una multa salata per 600 euro. L'episodio è accaduto a Bacoli, in provincia di Napoli.

Sul bigliettino – ha raccontato il sindaco Josi Della Ragione, c'era anche una scritta mielosa: ‘Per te. Mi manchi da morire'. Con tanto di cuoricino. Quanta dolcezza. Lo saremo anche noi. Perché anche tu ‘ci manchi da morire'. Incivile. Per questo, ti stiamo riportando la spazzatura a domicilio”.

La mini-discarica abusiva vicino all'isola ecologica

La mini-discarica abusiva di rifiuti è stata scoperta in via Spiaggia Romana, a pochi metri dal centro di raccolta della Flegrea Lavoro, a Cuma. Lo sversatore abusivo, secondo le prime ricostruzioni, è stato inquadrato dalle telecamere della zona, monitorate dalla polizia locale. Poche ore dopo, gli addetti del Comune hanno bussato alla sua porta con i sacchetti di spazzatura che aveva lasciato in strada, contenenti alcuni abiti dismessi, e una multa da 600 euro.

Il sindaco: “Gli riportiamo l'immondizia a casa”

A denunciare la vicenda ci ha pensato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che l'ha resa nota con un post sul suo profilo Facebook:

Te lo stiamo riportando a casa! – scrive – A Bacoli abbiamo pure gli incivili romantici. Un barbaro ha scaricato questo scempio in strada. Lo abbiamo scoperto. E, tra i rifiuti, è uscito fuori anche un bigliettino mieoloso. “Per te. Mi manchi da morire”. Con tanto di cuoricino. Quanta dolcezza. Lo saremo anche noi. Perché anche tu “ci manchi da morire”. Incivile. Per questo, ti stiamo riportando la spazzatura a domicilio.

Poi, aggiunge:

E ci siamo permessi di aggiungere, in allegato, un bel verbale ed una denuncia per reati contro l’ambiente. Questa piccola discarica ha davvero dell’incredibile. Perché bastava che il vandalo di turno percorresse in auto altri pochi metri, ed avrebbe raggiunto il centro di raccolta della Flegrea Lavoro, a Cuma. In un comune in cui superiamo il 90% di raccolta differenziata ed in cui raccogliamo i rifiuti porta a porta. Forse gli dava troppa fatica. No problem. Ci pensiamo noi ad allietarti questo sabato mattina.

E conclude: