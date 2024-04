video suggerito

Troppi rifiuti abbandonati in strada, arrivano le fototrappole per immortalare e multare gli incivili A Gragnano, nella provincia di Napoli, il sindaco Nello D’Auria ha deciso di installare telecamere, le cosiddette “fototrappole”, per beccare gli incivili che abbandonano i rifiuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lotta agli incivili e all'abbandono dei rifiuti in strada. È quella intrapresa a Gragnano, nella provincia di Napoli, dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello D'Auria, che ha deciso di installare in tutta la città telecamere, le cosiddette "fototrappole", utili a identificare e multare i cittadini incivili che conferiscono i rifiuti negli orari o nei luoghi inadeguati. Le telecamere saranno installate in varie zone della città, dal centro alle aree urbane densamente popolate.

"Sin dall'inizio del mio mandato, la politica di tolleranza zero nei confronti di questi comportamenti è stata una priorità assoluta. L'abbandono indiscriminato dei rifiuti non solo danneggia l'ambiente, ma mina anche il tessuto sociale della nostra comunità, degradando la bellezza naturale del nostro paese e compromettendo la qualità della vita dei nostri cittadini" ha dichiarato il sindaco D'Auria.

"L'invito che rivolgo a tutti i cittadini – ha continuato il primo cittadino – è di collaborare attivamente nella gestione responsabile dei rifiuti. È fondamentale adottare comportamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente, proteggendo così il nostro territorio. La nostra città merita rispetto da parte di tutti e insieme possiamo preservare e valorizzare il nostro splendido patrimonio ambientale".