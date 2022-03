Abbandona 7 cuccioli di cane sulla Domitiana, ma viene incastrato dalle telecamere Sette cuccioli di cane, tra i 20 e i 30 giorni di vita, abbandonati in una scatola sulla via Domitiana all’altezza di Castel Volturno: salvati dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni dei cuccioli abbandonati sulla Domitiana.

Sette cuccioli di appena venti giorni di vita sono stati abbandonati sulla via Domitiana, all'altezza di Castel Volturno (in provincia di Caserta). Ma il responsabile è stato anche immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ed è stato così rintracciato in poco tempo e deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali: accusa per la quale ora rischia fino a un anno di reclusione ed una multa fino a diecimila euro in caso di condanna. I cani sono stati salvati invece dai carabinieri della sezione forestale.

I militari dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione: un passante aveva notato i cuccioli all'altezza del chilometro 33,50 della via Domitiana, all'altezza di Castel Volturno. Giunti sul posto, i carabinieri di Castel Volturno hanno notato una scatola con all'interno una coperta e del mangime per animali nei pressi di un'attività commerciale, dentro la quale vi erano anche sette cuccioli di cane. Sul posto è giunto anche personale medico sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, che ha visitato gli animali: i cuccioli, tutti tra i 20 e i 30 giorni di vita, di razza meticcia, erano fortunatamente in buone condizioni. I veterinari dell'Asl di Caserta hanno provveduto a microchipparli ed accudirli: a partire dal 20 marzo potranno anche essere adottati rivolgendosi alla struttura "Il Canile SD" di Castel Volturno, a cui sono stati affidati. Intanto, le indagini hanno permesso di identificare il responsabile: le telecamere di sicurezza presenti in zona hanno infatti consentito ai carabinieri di Castel Volturno di stringere rapidamente il cerchio attorno all'uomo, che è stato così denunciato dai militari dell'Arma.