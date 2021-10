A Torre del Greco una clinica hi-tech specializzata in Impiantologia: addio a bisturi e suture La “Clinica Sansone” a Torre del Greco è la prima clinica hi-tech specializzata in Impiantologia dell’area vesuviana. In questa clinica, grazie all’utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate, sarà possibile impiantare protesi dentali senza utilizzo del bisturi e quindi evitando suture.

A cura di Federica Grieco

Nasce a Torre del Greco la prima clinica hi-tech specializzata in Impiantologia dell'area vesuviana: è la "Clinica Sansone". In questo centro – di 200 metri quadri con due sale chirurgiche, per l’implantologia, la chirurgia orale e maxillo facciale, e quattro unità operative per i pazienti – verranno effettuati impianti dentali interamente tramite tecnologia computerizzata. Grazie all'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate, sarà quindi possibile impiantare protesi dentali senza utilizzo del bisturi e quindi evitando suture.

L'inaugurazione della Clinica Sansone

Il Centro Sansone verrà inaugurato sabato 9 ottobre alle 19.30. Una serata, durante la quale si alterneranno medici e personaggi dello spettacolo. Si discuterà di tematiche importanti legate all'ambito odontoiatrico, come i problemi legati alla fuga di pazienti in cliniche di Paesi che promettono operazioni a prezzi molto ridotti, con il chirurgo implantologo Giovanni Sansone. «Il turismo dentale con la fuga all’estero per ottenere interventi di Implantologia a prezzi sempre più stracciati- spiega il dottor Sansone – è un vero è proprio allarme. Con la crisi del Covid, poi, sempre più persone si affidano a queste cliniche per risparmiare, ma può essere molto pericoloso. In primis per l’utilizzo dei materiali di non nota provenienza, poi perché dopo l’intervento c’è bisogno di controlli e assistenza periodica che i medici italiani non garantiscono a chi si è affidato a queste cliniche».

Ma ci sarà anche spazio per la leggerezza, con l'attrice napoletana Angela Bertamino, interprete di Viviana nella storica fiction partenopea "Un posto al sole" e di recente sul grande schermo con il film "Qui rido io" del regista Mario Martone, in veste di testimonial. Ci saranno, inoltre, anche cabarettisti come Rosario Verde, Marco Lanzuise, Salvatore Turco e Peppe Laurato. Sarà presente all'inaugurazione anche Michele Lunella, regista del film "Andiamo avanti. Le due strade del successo", dedicato alla pandemia. Per chi vi parteciperà, ci sarà la possibilità anche di fare un tour virtuale della clinica.