A Torre del Greco arriva Johnny Osbourne, il padrino della Dancehall Johnny Osbourne, definito il Padrino della dancehall arriva a Torre del Greco per portare un po’ di Storia della musica reggae in Campania.

A cura di Redazione Napoli

Johnny Osbourne

Arriva a Torre del Greco una leggenda del reggae e della dancehall mondiale: Johnny Osbourne arriva al Cafè Street 45 direttamente dalla Giamaica per portare un po' di Storia della musica in Campania. Il cantante divenne popolare a metà degli anni '70 e soprattutto all'inizio degli anni '80 quando pubblicò l'album Truths and Rights che è diventato un classico della produzione reggae mondiale. Al suo interno conteneva oltre alla title track anche un pezzo come "Jah Promise". Durante la sua lunga carriera ha anche ottenuto enorme successo confrontandosi con alcune cover come "Ready Or Not" e "Reasons" degli Earth, Wind and Fire.

Grazie al ruolo che riuscì a ritagliarsi nel mondo della dancehall, Osbourne è anche conosciuto come "Il padrino della dancehall". Tra le sue canzoni più note ci sono "Buddy Bye", "Ice Cream Love" e "Water Pumping". In un'intervista disse che era l'Europa ad avere la migliore cultura sound system. Osbourne arriverà a Torre del Greco, città con una forte passione reggae e dancehall, accompagnato da Fatta "Soul Stereo" da Parigi. Ad aprire e chiudere il concerto dell'artista giamaicano saranno i Torreggae & Hdm Roots Movement. Ecco dove acquistare i biglietti per il concerto:

Via Raffaele Morghen 31

Vomero Napoli

+393663226178

DM https://bit.ly/3fGXVth

Leggi anche Lo Spiderman francese scala la Torre Glòries con il figlio

Gommalacca Records

Via Tarsia 56

Centro Storico Napoli

+39 340 745 4195

DM https://bit.ly/3fU5Ao8

Perrotta Brico Clash store

Via Gaetano de Bottis 76/80

Torre del Greco

+39 081 882 6518o contattando:

Cafè Street 45

3402537744 – 3209763771

DM https://bit.ly/3yOobcb

Roots Movement

Roberto Iaoschi

DM https://bit.ly/3SLFGS5 Mostra meno