A Sorrento in vacanza, ma si rompono le acque: turista inglese partorisce due gemelle premature a 7 mesi

Il parto era previsto tra un paio di mesi, ma le due gemelline sono nate prematuramente all’ospedale di Castellammare di Stabia, mentre la mamma e il papà, turisti inglesi, stavano partecipando a un matrimonio a Sorrento.

Il parto era previsto delle sue due gemelle tra un paio di mesi e così una coppia inglese ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a Sorrento, cogliendo l'occasione anche di partecipare al matrimonio di alcuni amici. Non era previsto dunque che alla donna, cittadina inglese di circa 30 anni, si rompessero le acque al settimo mese di gravidanza. La turista inglese è stata portata subito nel reparto di Ginecologia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretto dal dottor Raffaele Correa: oltre alla prematurità del parto, le due gemelline presentavano una rottura delle membrane, circostanza che ha complicato la situazione.

L'equipe medica di Ginecologia, con il supporto dei medici della Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal dottor Roberto Cinalli, si è subito attivata per ritardare il parto e favorire la maturazione polmonare delle gemelline. Si è optato così per un parto cesareo, che è stato eseguito con successo: le due bambine sono venute alla luce; pesano rispettivamente 1.090 grammi e 1.210 grammi. Nonostante la complessità del quadro clinico, mamma e bimbe stanno bene. "La gestione clinica delle condizioni della madre e delle neonate è stata monitorata costantemente dall'ambasciata inglese a Roma tramite contatti telefonici, con la collaborazione della mediatrice culturale messa a disposizione dell'azienda sanitaria locale" ha spiegato l'Asl Napoli 3 Sud, competente sull'ospedale di Castellammare di Stabia.