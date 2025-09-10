A Soccavo un nuovo centro sportivo con parcheggio gratuito e aree verdi: come sarà

Foto Fanpage.it

Un nuovo centro sportivo a Soccavo con quattro campi di padel, aree verdi e parcheggio gratuito pertinenziale. Si tratta di un progetto all'attenzione del Consiglio comunale di Napoli che si propone di riqualificare un'area di quasi 3mila metri quadrati, attualmente abbandonata al degrado, in via Pia, nei pressi del cimitero di Soccavo. Il tutto nell'ambito di un Pua, un Piano Urbanistico Attuativo, per realizzare attrezzature pubbliche, con una struttura adibita al gioco del padel ed attività sociali e ricreative.

Sono previsti due campi di padel coperti, uno scoperto ed un campo da pickleball. Il progetto di fattibilità è arrivato all'attenzione del consiglio comunale, in quanto per realizzarlo bisogna rivedere la fascia di rispetto cimiteriale. In passato era stata proposta la realizzazione di una palestra per la scherma, nella stessa zona.

Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della commissione Sport e prevede, inoltre, una serie di servizi pubblici per il quartiere: sconti del 30% sulle attività sportive per Redditi ISEE inferiori a 15mila euro, tariffe agevolate fino alle 18 per le iscrizioni a corsi sportivi in favore dei ragazzi fino a 16 anni di età residenti nella Municipalità, convenzioni con le scuole dell'obbligo per usare i campi, ed altri incentivi per i ragazzi delle fasce deboli fino a 16 anni, l'uso gratuito per le persone disabili. E, ancora, corsi estivi a tariffe agevolate

nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto, fatto salvo il periodo di sospensione estiva ed eventi ludico-sportivi da organizzare in collaborazione con le istituzioni.