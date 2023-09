A Scampia e al Rione Sanità si gira “Clan”, la nuova serie teen drama della Rai Partono le riprese della nuova serie Tv della Rai “Clan”, con ragazzi protagonisti. Si gira al Rione Sanità, a Piscinola e Scampia.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira "Clan", la nuova serie Tv teen drama della Rai, prodotta Mosaicon Film, e diretta dal regista Daniele Barbiero. Le riprese cinematografiche partiranno nei prossimi giorni e sono già state scelte le prime location. Si torna a girare a Scampia, già set per "Gomorra", ma anche a Piscinola, Miano e al Rione Sanità. La serie, secondo quanto apprende Fanpage.it, avrà come protagonisti dei giovani napoletani. Un altro teen drama sull'onda del grande successo di "Mare fuori", che ha conquistato milioni di italiani.

Scampia e Rione Sanità set per la nuova serie Rai

Le riprese partiranno a fine settembre. Il Comune di Napoli ha predisposto anche i piani di circolazione. In diversi casi, infatti, le location prescelte saranno blindate, col presidio degli agenti della Polizia Locale, e a prova di curiosi.

A Piscinola si gira a fine settembre in Piazza Bernardino Tafuri. Il Comune ha deciso di

istituire un particolare dispositivo di traffico in via del Plebiscito a Piscinola e via Miano a Piscinola per la realizzazione di riprese cinematografiche il giorno 29 settembre 2023. Sia per motivi di sicurezza che di esigenze di copione si rende necessario interdire la sosta in Piazza Bernardino Tafuri, in via del Plebiscito a Piscinola, in via vecchia Miano a Piscinola da intersezione con via del Plebiscito a Piscinola.

Riprese anche al Rione Sanità il 2 e 3 ottobre e in Via Sanità, esternamente all’attività commerciale ed alla farmacia, nella quale è prevista la sola presenza di attori. I mezzi di produzione saranno in Piazza Sanità lato Basilica di Santa Maria della Sanità. Si prevede di:

Istituire, dalle ore 12:00 di lunedì 02/10/2023 alle ore 03:00 di martedì 03/10/2023, il divieto di sosta con rimozione coatta in Via Sanità, dal civico 131 al civico 134, per le riprese della Serie TV “Clan”.