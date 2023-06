A Sarno aggredito il sindaco Giuseppe Canfora davanti al Comune Aggredito il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: era davanti al Municipio. Indaga la polizia, l’uomo sarebbe uno sconosciuto che poi è scappato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aggredito il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: uno sconosciuto lo ha prima insultato, poi minacciato ed aggredito, davanti al comune della cittadina sarnese. Immediata la solidarietà delle forze politiche locali, mentre la Polizia sta già indagando per individuare l'aggressore, al momento sconosciuto e che sarebbe scappato subito dopo l'aggressione.

Secondo quanto ricostruito finora, il sindaco Canfora era appena arrivato davanti al Municipio quando l'uomo gli si sarebbe avvicinato in maniera minacciosa, aggredendolo prima verbalmente e poi fisicamente. La presenza di altre persone in strada, che sarebbero subito intervenute, ha fatto sì che l'uomo si allontanasse rapidamente prima che arrivassero anche le forze dell'ordine. Si cerca ora di identificare l'aggressore: si cercano già immagini di telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini.

Questa intanto la nota del Comune di Sarno diffusa subito dopo l'aggressione al sindaco Giuseppe Canfora:

