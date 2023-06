A Sant’Antimo un nuovo centro sportivo: costerà 2,7 milioni di euro con i fondi del Pnrr A Sant’Antimo un centro sportivo da 2,7 milioni di euro finanziato con i fondi del Pnrr. L’annuncio del sindaco Buonanno: “Affidamento lavori entro luglio”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un nuovo centro sportivo a Sant'Antimo, nel Napoletano: l'annuncio è del sindaco Massimo Buonanno, che ha annunciato anche l'iter che inizierà a breve. Il Campo Sportivo di via Guglielmo Marconi si appresta dunque a "nuova vita", dopo che la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualifica dell'impianto. "Anche questo progetto rientra nei finanziamenti del Pnrr Rigenerazione Urbana", ha spiegato il sindaco Massimo Buonanno, che ha annunciato anche l'imminente "fase esecutiva, delle gare pubbliche, e l’affidamento dei lavori entro il 31 luglio 2023. Un ringraziamento particolare", ha aggiunto ancora Buonanno, "a tutti gli uffici che si stanno impegnando affinché il nostro Paese possa godere dei benefici che queste risorse straordinarie ci porteranno".

Il costo del progetto sarà di 2,7 milioni di euro, interamente provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La determina della Giunta Comunale è già stata pubblicata anche sul portale internet del Comune di Sant'Antimo. Soddisfazione per ora dai cittadini, che sulle pagine social del sindaco hanno accolto con entusiasmo il progetto: Buonanno infatti ha anche pubblicato un rendering di come dovrà essere realizzato il campo sportivo, con piscine, campi e palestre. Un vasto restyle che potrebbe restituire alla città un impianto all'avanguardia e di cui possano usufruire anche i tanti giovani dell'hinterland di Napoli, in una Sant'Antimo in questi giorni tristemente nota a livello nazionale per fatti di cronaca nera che hanno sconvolto la zona e l'Italia intera, lasciando un profondo solco nell'intera comunità.