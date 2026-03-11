Truffe online per svuotare i conti, bottino da 1 milione e mezzo di euro: 68 indagati

Le truffe sono partite dalla provincia di Salerno e si sono estese in tutta Italia: 89 le vittime accertate da parte degli inquirenti. Nei confronti degli indagati è stato eseguito un sequestro preventivo di conti correnti e rapporti finanziari.

Un'articolata associazione dedita alle truffe online per svuotare i conti correnti di ignari malcapitati. Sono 68 le persone indagate nell'ambito di una inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha dato mandato ai carabinieri della compagnia di Battipaglia e alla Guardia di Finanza di Salerno, nella mattinata odierna, mercoledì 11 marzo, di eseguire un sequestro di conti correnti e rapporti finanziari nei confronti degli indagati, finalizzato al recupero delle somme di denaro indebitamente sottratte alle vittime: il bottino stimato è di 1 milione e mezzo di euro.

Gli indagati si spacciavano per impiegati di banca

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata ai carabinieri da un uomo di Giffoni Valle Piana, nella provincia di Salerno, che ha raccontato ai militari dell'Arma dell'apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. L'attività investigativa, condotta in sinergia dai carabinieri e dai finanzieri, ha permesso di accertare che gli indagati, fingendosi impiegati di banca, contattavano le vittime e le inducevano a inserire i propri dati su siti internet fasulli, creati ad hoc per la truffa, ai quali le vittime accedevano tramite un link.

In questo modo gli indagati, dopo aver avuto accesso ai conti correnti dei malcapitati, li svuotavano, trasferendo le somme su conti appena aperti da prestanome. Per rendere difficile da rintracciare il denaro sottratto illecitamente, questo veniva prelevato in contanti o convertito in criptovalute.