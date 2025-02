video suggerito

A Salerno nata la prima bimba con fecondazione assistita: "Immensa gioia e soddisfazione" Prima nata con fecondazione medicalmente assistita all'ospedale "San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno: la piccola pesa quasi 3,5 chili.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Per la prima volta una bimba è venuta alla luce dopo essere stata concepita con la tecnica della fecondazione medicalmente assistita. Ne ha dato notizia la stessa Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno": ad un anno dall'attivazione del Centro Procreazione Medicalmente Assistita presso il nosocomio salernitano, dunque, è arrivata la prima nascita, quella di una bimba di 3 chili e 450 grammi, venuta al mondo con parto spontaneo alla 39esima settimana di gravidanza da parte della madre. Sta bene e presto lascerà l'ospedale con i genitori, che si erano rivolti alla struttura PMA poco dopo la sua attivazione, avvenuta un anno fa.

La tecnica utilizzata dal centro specializzato è sta quella dell'iniezione introcitoplasmatica di spermatozoi (IntraCytoplasmic Sperm Injection), ovvero l'utilizzo dei gameti della coppia (gli spermatozoi dell'uomo e gli ovociti della donna), che vengono poi "trasferiti" in forma embrionale nell'utero del partner femminile, dopo averli fatti fecondare artificialmente. "Ad oggi, la Icsi rappresenta la tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita più utilizzata per trattare i problemi della fertilità di origine maschile legati alla motilità degli spermatozoi, che prevede appunto l'iniezione di un singolo spermatozoo direttamente in un singolo ovocita che una volta fecondato darà origine al nuovo individuo, il cosiddetto zigote", spiegano dal Centro Procreazione Medicalmente Assistita di Salerno. "Ai genitori del neonato, la Direzione Strategica del Ruggi rivolge i migliori e più sentiti auguri", aggiunge in una nota il nosocomio salernitano.