A Salerno festa fino a notte per la salvezza. Ma ancora cori contro Napoli Notte di festa a Salerno per la salvezza della Salernitana che resta in serie A un altro anno: caroselli d’auto e fumogeni in tutta la città. Ancora cori contro i napoletani fuori l’Arechi.

A cura di Redazione Napoli

Salerno non ci sperava ma ci credeva: quando al novantesimo, nonostante la sconfitta in casa con l'Udinese, la Salernitana si è comunque salvata, garantendosi un altro anno in serie A, è esplosa la festa nello stadio Arechi e poi in tutta la città. Una ondata granata con fuochi d'artificio, fumogeni, caroselli d'auto ovunque: dal Carmine al Mercatello, dal Torrione a Pastena, fino ovviamente alla centralissima via Roma, durata fino all'alba. Paralizzata la circolazione stradale in molte zone del capoluogo campano, già peraltro afflitto da problemi cronici di traffico nelle zone della movida e in quelle in entrata e in uscita dalla città. Ammuina, seppur virtuale, anche sui social, dove la U.S. Salernitana 1919 ha pubblicato una foto della curva con la scritta «La storia continuA».

Danilo Iervolino, che fino a un paio d'anni fa era conosciuto solo come patron di un innovativo network di università online, da presidente della società si è lasciato andare all'entusiasmo: «Siete la tifoseria più bella della serie A, io ci ho sempre creduto».

Vincenzo De Luca, salernitano del quartiere Carmine e già sindaco della città, oggi presidente della Regione Campania, esulta a mezzo social:

Complimenti alla Salernitana. Un grande finale di campionato nonostante la sconfitta all’ultima giornata vale la permanenza in serie A. Meritata sul campo, fino all’ultimo respiro. Complimenti alla squadra, all’allenatore, alla società e alla tifoseria.

Il coro «chi non salta napoletano è», spesso ascoltato nelle curve ultras di alcuni stadi del Nord Italia è purtroppo però presenza fissa dentro e fuori l'Arechi di Salerno, sentito chiaramente anche ieri. Fra le due tifoserie campane è noto che non scorra buon sangue.