A Pozzuoli apre il nuovo tunnel Tangenziale-Porto: sarà via di fuga per il bradisismo L’inaugurazione martedì 23 gennaio 2024, a 7 anni dal collaudo. Il tunnel potrà essere utilizzato per raggiungere più velocemente il Porto e la Tangenziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo tunnel Tangenziale di Napoli-Porto di Pozzuoli

Il nuovo tunnel di raccordo della Tangenziale di Napoli-Porto di Pozzuoli aprirà martedì 23 gennaio 2024. A 7 anni dal collaudo, arriva l'inaugurazione ufficiale della bretella che fungerà da via di fuga in caso di evacuazione per l'emergenza bradisismo. A tagliare il nastro ci saranno il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Il tunnel, lungo circa 2 chilometri, è costato 125 milioni di euro, con finanziamenti della Regione Campania, tramite i fondi europei. L'imbocco sul lato della Tangenziale è da via Fascione, mentre quello sul lato del Porto, è da via Fasano. L'opera è di proprietà del Comune di Pozzuoli e sarà gestita dalla Tangenziale di Napoli spa.

Per il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, si tratta di "un'opera strategica per lo sviluppo turistico ed economico della città". L'accelerazione per l'apertura del tunnel si è avuta proprio con l'amministrazione Manzoni. Dallo scorso settembre, quando si è intensificato il fenomeno del bradisismo – e si sono registrate alcune scosse tra le più forti degli ultimi 40 anni – ci sono stati numerosi incontri al Ministero della Protezione Civile e con il ministero dei Trasporti.

L'apertura del tunnel martedì 23 gennaio 2024

Il tunnel aprirà finalmente martedì 23 gennaio 2024.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha commentato soddisfatto il risultato con un post su Facebook:

Ce l’abbiamo fatta!Finalmente, dopo ben 7 anni dal completamento, apriamo il tunnel di collegamento tangenziale porto.Da subito, in sinergia con la Regione Campania, con la struttura commissariale e Tangenziale di Napoli, mi sono adoperato per raggiungere tale risultato. È stato un lavoro complesso, con numerosi incontri anche al competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha consentito di superare in un anno ritardi evidenti.Il lavoro non è finito, in quanto occorre realizzare le due rampe che consentiranno l'accesso più immediato dalla tangenziale di Napoli alla galleria. Anche su questo aspetto siamo in fase di arrivo.

E ha concluso:

Con l'occasione, voglio ringraziare quanti, con dedizione ed impegno, hanno partecipato alla realizzazione di questo straordinario risultato: il segretario generale, i dirigenti e i funzionari dei servizi interessati, gli assessori ed i consiglieri comunali che, con il loro apporto, hanno fortemente sostenuto le iniziative intraprese. Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Quest'opera, oltre a rappresentare una importante via di fuga, è un'opera strategica per lo sviluppo turistico ed economico della città. Il suo diretto collegamento al realizzando porto commerciale, garantirà maggiori servizi, consentendo un alleggerimento notevole del traffico veicolare nel centro storico cittadino. Ringrazio voi cittadini per la pazienza che ogni giorno mostrate. Questo è uno dei tasselli, uno dei più importanti di un mosaico che stiamo costruendo insieme, ogni giorno, per rendere Pozzuoli sempre più vivibile, per noi e per i nostri figli.