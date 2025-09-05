napoli
Video thumbnail

A Ponticelli una casa abusiva nell’androne di un palazzo comunale, Borrelli: “Hanno rotto i sigilli, bisogna abbattere”

A Fanpage.it, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha raccontato di aver denunciato la costruzione di una casa abusiva nell’androne di un palazzo comunale a Ponticelli; la costruzione è stata completata nonostante il sequestro operato dalla Polizia Municipale.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Abusi edilizi, perfino all'interno dell'androne di un palazzo, per di più comunale: accade a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli; a raccontare l'episodio, nel corso di una intervista a Fanpage.it, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli. Il parlamentare ha spiegato come abbia denunciato gli abusi, recandosi anche sul posto con le forze dell'ordine e trovando alcuni soggetti intenti nella fabbricazione abusiva dell'immobile. Come spesso accade, il deputato è stato insultato e minacciato e – ha spiegato ancora a Fanpage.it – come da protocollo, avendo la scorta, ha dovuto allontanarsi.

Dopo l'intervento di Borrelli, effettivamente, gli agenti del Reparto Tutela Edilizia/Patrimonio della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti sul posto, in via Esopo, interrompendo la costruzione abusiva, in corso, e identificando il committente del manufatto, un soggetto già noto alle forze dell'ordine e che, già in passato, era stato denunciato per reati dello stesso tipo. E così, al termine dell'operazione, gli agenti hanno sottoposto a sequestro la costruzione abusiva e trasmesso gli atti alla competente Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Come ha reso noto ancora Borrelli nel corso dell'intervista a Fanpage.it, però, i soggetti sono tornati sul posto e, violando i sigilli apposti dalla Polizia Municipale, hanno ultimato la costruzione del manufatto. "C'è un solo modo per dare una reazione vera dello Stato – ha dichiarato Borrelli -. Non possiamo dare il segnale che dei soggetti, già pregiudicati, realizzino un'abitazione all'interno di un palazzo comunale, nell'androne di un palazzo, sfidando polizia, istituzioni e cittadinanza, completano l'opera e noi non gliela abbattiamo dopo 4 secondi".

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio di Ciro Rapuano a Forcella: allo studio la dinamica delle coltellate inferte dalla moglie
La versione di Lucia Salemme: “Mi ha accoltellata, l'ho ucciso con l'arma che aveva sotto il cuscino"
Sarebbe avvenuto durante un litigio in cui il 59enne avrebbe accoltellato la donna
La vittima è Ciro Rapuano, ucciso con decine di fendenti. La moglie arrestata per omicidio volontario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views