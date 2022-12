A Ponticelli incendiate le auto dei parenti del ras Amitrano: 2 raid in 4 giorni A fuoco la seconda automobile in pochi giorni a Ponticelli, Napoli Est: la vettura, come nel primo caso, appartiene a una familiare del ras Amitrano.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

Due incendi in quattro giorni, e anche in questo secondo caso l'automobile danneggiata appartiene a una parente di un ras di camorra considerato vicino al clan De Luca Bossa. Succede a Ponticelli le indagini sono affidate ai carabinieri; al momento non si esclude nessuna pista, ma quella ritenuta maggiormente verosimile punta proprio ai contrasti tra i clan nella periferia orientale di Napoli.

A fuoco auto della parente del ras Amitrano

Questa notte, intorno alle 4, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Cleopatra, nella zona del lotto Zero, per un incendio: a fuoco una Fiat Panda, che è stata danneggiata parzialmente dalle fiamme, domate dai Vigili del Fuoco. L'automobile risulta intestata ad una 41enne del posto, già nota alle forze dell'ordine. La donna è imparentata col ras Domenico Amitrano, detto Mimì ‘a Puttana, nipote degli ex boss dei Sarno e di recente accostato ai De Luca Bossa, il clan che si contende il controllo degli affari criminali nel quartiere coi rivali dei De Micco.

Scarcerato a settembre, Amitrano era tra i destinatari dell'ordinanza da una sessantina di arresti eseguita a Napoli Est lo scorso 28 novembre; nella notte del blitz era sfuggito alle manette, ma è stato bloccato pochi giorni dopo, all'alba del 7 dicembre.

A Ponticelli due incendi in 4 giorni

Potrebbe essere una coincidenza, ma c'è un particolare che fa ritenere molto verosimile il contrario: pochi giorni fa la stessa sorte era toccata anche ad un'altra automobile, ed anche quella appartiene ad una parente di Amitrano. Era la notte del 15 dicembre, l'incendio era divampato in via Oplonti, che da via Cleopatra dista poche centinaia di metri. Obiettivo una Jeep Renegade parcheggiata, intestata a una ragazza del posto; le fiamme, domate dai pompieri, avevano danneggiato anche un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze.