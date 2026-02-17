napoli
A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica: “Lo fanno tutti”. Arrivano i carabinieri

Quattro negozi e nove abitazioni private allacciate alla rete elettrica abusivamente: tutti denunciati per furto di energia dai carabinieri.
A cura di Giuseppe Cozzolino
"Così fan tutti". No, non è un remake dell'opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart, curiosamente proprio a Napoli ambientata, bensì la risposta che si sono sentiti dire i carabinieri di Poggioreale dopo aver scoperto tredici, tra attività commerciali e abitazioni private, allacciate abusivamente alla rete elettrica. "Qua lo fanno tutti, è la normalità". Tuttavia, l'estensione di un reato a molteplici soggetti, non lo estingue né lo condona: e così a finire nei guai sono state nove abitazioni private e quattro attività commerciali, tutto denunciate per furto di energia elettrica.

Le attività, durante i controlli, erano in pieno fermento: una lavanderia, un parrucchiere, un supermercato ed una pizzeria. Tutti "bloccati" dopo i controlli dei militari dell'Arma della Compagnia di Poggioreale, che assieme al personale tecnico dell'Enel hanno controllato anche le abitazioni private. Alla fine, tutti e tredici sono stati denunciati per furto di energia elettrica, mentre gli allacci sono stati staccati: il danno è in attesa di quantificazione. Dovranno tutti risarcire quanto rubato prima di potersi riallacciare nuovamente alla fornitura elettrica nazionale, stavolta in maniera legale e attraverso i rispettivi contatori. Un fenomeno, quello degli allacci abusivi, sempre più frequentemente scoperto dalle forze dell'ordine: diversi i negozi e i privati che si allacciano alla rete elettrica nazionale in maniera abusiva, evitando così la "seccatura" delle bollette, che vengono così pagate dalla collettività.

