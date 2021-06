Centinaia di blatte invadono i marciapiedi di piazza Nazionale, al centro storico di Napoli. Scene raccapriccianti che hanno suscitato lo sdegno di molti passanti. Le immagini choc sono state riprese in un video recentemente e pubblicate sui social sul gruppo Comitato Orgoglio Vasto, scatenando la rabbia di tanti utenti che si chiedono per quale motivo non siano state fatte adeguate deblattizzazioni da parte della pubblica amministrazione. "Purtroppo, scontiamo adesso, a ridosso dell'estate i mancati interventi preventivi – commenta Carmine Meloro, consigliere di quartiere – l'Asl Napoli 1 Centro deve intervenire urgentemente, perché ci sono esigenze di natura igienico-sanitaria, altrimenti rischiamo che l'invasione di scarafaggi possa estendersi ancora di più".

"La commissione Ambiente della IV Municipalità – spiega Mario Maggio, consigliere locale della IV Municipalità di Poggioreale – aveva stilato un preciso programma di deblattizzazione per il territorio. Purtroppo, quello schema non è stato seguito. Si sono decise strade alternative, mentre altri luoghi sono rimasti abbandonati al degrado. Piazza Nazionale oggi versa nelle condizioni che vediamo, ma anche alcune strade circostanti sono state prese d'assalto dalle blatte, con grandi rischi per la salute delle famiglie che abitano nei diversi condomini già stressate dopo un anno di sacrifici per le restrizioni imposte dalle normative sul Coronavirus. Adesso speriamo che si possa intervenire al più presto, prima che gli scarafaggi facciano le uova e proliferino, innescando nuove ondate di invasioni. Anche da questo si misura il livello di efficienza della pubblica amministrazione".