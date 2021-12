Trasporto pubblico a Napoli

A Piazza Garibaldi sarà rifatto il lato della Feltrinelli: marciapiedi nuovi e addio ai muretti Parte la nuova fase dei lavori a piazza Garibaldi: sarà rifatto il lato della libreria Feltrinelli: marciapiedi più larghi per passeggiere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Marciapiedi più larghi e completamente ripavimentati a piazza Garibaldi, sul lato della libreria Feltrinelli. Addio ai muretti di cemento spartitraffico. Metropolitana di Napoli sta per avviare l'ultima fase dei lavori di riqualificazione della piazza, che interesserà proprio il lato destro della Stazione Centrale, nel tratto antistante la libreria, tra l'ingresso della Stazione e Corso Arnaldo Lucci, fino al parcheggio Metropark, attualmente recintato in via provvisoria da pannelli e muretti di cemento.

I lavori dureranno 20 giorni. Dovevano partire la prossima settimana, ma dopo lo stop imposto dal Comune di Napoli con il piano traffico di Natale che ha bloccato i cantieri per il periodo delle feste, per evitare di ingolfare la città piena – si spera – di turisti, sono stati rinviati al 10 gennaio. Nello specifico, sarà rifatta la pavimentazione del marciapiedi. Temporaneamente sarà istituito un percorso pedonale protetto per consentire ai pedoni di raggiungere via Galileo Ferraris. Un'apposita segnaletica stradale indicherà il tragitto da seguire.

La fermata del bus Anm, che attualmente si trova nei pressi della Feltrinelli, sarà spostata di 50 metri verso Corso Arnaldo Lucci, in prossimità del parcheggio Metropark. Il Comune ha chiesto a Metropolitana di Napoli di posticipare i lavori perché durante le feste di Natale è previsto un aumento dell'affluenza dei passeggeri nella Stazione Centrale sia in arrivo che in partenza da Napoli. Il piano traffico di Natale partirà domani, 4 dicembre 2021 e durerà fino al 9 gennaio. Oltre allo stop ai nuovi cantieri in città per le feste di Natale, prevede di ampliare le Ztl e le aree pedonali, istituire la Ztl per i bus turistici e una navetta bus ogni 10 minuti per i turisti dal parcheggio Brin.