A Pagani la Festa della Madonna delle Galline con un omaggio al defunto Papa Francesco Si è conclusa quest’oggi la tradizionale Festa della Madonna delle Galline: in chiesa anche un omaggio alla memoria del Santo Padre, morto lunedì scorso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Lello De Prisco, Sindaco di Pagani / Facebook

Grande festa a Pagani per l'ultimo giorno di festa della Madonna delle Galline: quest'anno c'è stato spazio anche per un omaggio al defunto Papa Francesco, del quale ieri si sono svolti i funerali. "Grande dimostrazione di fede e di serietà da parte di tutto il popolo paganese", ha commentato sui propri canali social il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, "che ha pregato per la Sua adoratissima Madonna delle Galline, nel giorno di apertura dei festeggiamenti, nel rispetto più profondo della morte del Santo Padre. Il mio sentito grazie ai devoti, ai tosellanti, ai cantori e a tutti i paganesi per il sentimento di comunità che abbiamo saputo dimostrare ancora una volta. Un grazie anche", ha aggiunto il primo cittadino paganese, "a tutte le autorità pervenute che hanno partecipato alla veglia di preghiera in suffragio di papa Francesco in Santuario".

La Madonna delle Galline: una festa che risale al XVII secolo

Narra la leggenda che una tavola in legno raffigurante la Madonna del Carmine in una chiesa di Tramonti, in Costiera Amalfitana, scomparve tra le acque dopo un violento temporale che travolse la città: tavola che poi sarebbe "riapparsa" anni dopo, ritrovata da alcune galline a Pagani. Da questo ritrovamento prese il nome di Madonna delle Galline, ma prima della festa vera e propria bisogna aspettare ancora qualche decennio. Nel 1609, uno storpio che dormiva davanti alla chiesa di San Felice dove la Madonna era custodita, sognò la Vergine che gli diceva di buttare via le stampelle: così fece, e l'uomo iniziò a camminare da solo. Tra il 1609 e il 1610 furono altri sette i miracoli che furono attribuiti alla Madonna delle Galline, e così nacque il culto vero e proprio: nel 1615 fu eretto il Santuario della Madonna delle Galline, mentre dal 1787 iniziò la celebrazione vera a propria, a partire dal venerdì dopo la Pasqua. Tradizione ancora oggi fortemente sentita a Pagani e nei comuni limitrofi.