A Napoli Ztl bus turistici permanente da marzo 2024: i pullman privati non entreranno più in centro

A cura di Pierluigi Frattasi

I bus turistici a Napoli non potranno più entrare nel centro storico dal prossimo marzo 2024. Diventerà permanente, infatti, la Ztl per i bus turistici, finora applicata solo limitatamente al periodo natalizio, pensata per ridurre il traffico all'interno della città. C'è anche una possibile data di attivazione del dispositivo: il 25 marzo 2024. Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, nel corso della commissione mobilità di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, presieduta da Nino Simeone.

“Da Pasqua 2023 – ha detto Edoardo Cosenza – partirà la Ztl dei bus turistici. Abbiamo avvisato gli operatori turistici e dal 25 marzo ci sarà la ZTL dei bus turistici”. Si tratta, in pratica, della delibera approvata dal Comune di Napoli nel 2020, ma mai resa operativa.

Dove parcheggeranno i bus turistici

Il piano del Comune prevede così di regolare anche l'arrivo dei bus turistici in città – oltre 800 pullman privati sono arrivati solo questa settimana – in modo da gestire meglio i flussi di traffico ed evitare il caos nel centro cittadino. I bus dovrebbero sostare in alcuni punti strategici: il Centro Direzionale, la zona adiacente al parcheggio Brin e il parcheggio Grimaldi, che si trova nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo.

L'ipotesi è che i bus turistici possano entrare anche all'interno del Porto, ma poi tornare al Grimaldi, considerato estremamente sicuro perché ben presidiato. Oggi il sabato e la domenica è chiuso perché non c’è domanda, ma in alcuni periodi dell'anno, come sotto Natale, potrebbe essere utilizzato anche nei weekend. Un piano che ad ogni modo, il prossimo anno dovrà essere coordinato anche con importanti cantieri nel Porto finanziati con i fondi del PNRR.

Il piano traffico di Natale 2023

Il Comune, intanto, come anticipato da Fanpage.it, ha approvato il piano traffico di Natale, che prevede anche il ritorno della Ztl dei bus turistici temporanea dal 2 dicembre prossimo.

Per Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti,

“Il piano di mobilità natalizio è stato finalmente discusso e redatto nei tempi giusti. Si è sviluppato su due piani: quello afferente alla mobilità pedonale e quello su gomma e ferro. Finalmente, con l'avvento di Gaetano Manfredi, anche la mentalità dall'amministrazione e degli uffici e cambiata: finalmente, nella nostra città, anticipiamo e programmiamo gli eventi e non li subiamo come purtroppo è avvenuto in passato. Tutto quello che andrà modificato, lo faremo in corso d'opera, senza più rincorrere dimenticanze e falle organizzative, figlie di cattiva gestione”.