A Napoli visite gratuite per prevenire i tumori al seno, all'utero e al colon-retto: si potranno prenotare in farmacia Continua la campagna di prevenzione oncologia dell'Asl Napoli 1 Centro: grazie a un accordo con l'associazione di categoria Federfarma Napoli, sarà possibile prenotare screening gratuiti direttamente in farmacia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Continua la campagna di prevenzione "Mi voglio bene", avviata dalla Regione Campania, per prevenire i tumori della mammella, della cervice del collo uterino e del colon-retto. In quest'ottica, a Napoli sarà possibile prenotare screening gratuiti direttamente in farmacia, grazie a un accordo raggiunto tra l'Asl Napoli 1 Centro e l'associazione di categoria Federfarma Napoli. Nella farmacie convenzionate, infatti, si proporrà ai cittadini in target – per età e sesso – l'adesione agli screening gratuiti, che verranno poi prenotati tramite il CUP.

"Un protocollo d’intesa che ci aiuterà ad incrementare ancor più la nostra offerta per quel che riguarda gli screening oncologici, attraverso la capillarità delle farmacie di comunità convenzionate e anche grazie al rapporto fiduciario che esiste tra quest’ultime con i cittadini. Con questa collaborazione auspichiamo di raggiungere il maggior numero di persone che rientrano nelle fasce di età previste dallo screening, finalizzando questo nostro ulteriore sforzo ad intercettare quei casi che normalmente non hanno alcun sintomo né segno clinico di malattia. Puntiamo insomma ad interventi terapeutici tempestivi che riducono la mortalità o i disturbi legati alla malattia e gli effetti dannosi dei trattamenti somministrati in una fase di malattia avanzata" ha commentato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.

"Con la fine della pandemia, si può tornare finalmente a fare quella necessaria prevenzione che giocoforza è stata un po' trascurata in questi ultimi due anni. L’impegno appena sottoscritto con l’ASL Napoli 1 Centro rappresenta un importante momento di riconoscimento della rilevanza che le attività della ‘farmacia dei servizi’ possono assumere nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e salute delle Aziende Sanitarie, nella fattispecie, consentendo ai cittadini, attraverso la farmacia sotto casa, di poter accedere agli esami necessari per lo screening per il cancro del colon retto, della cervice uterina o al seno, prenotando una mammografia" ha dichiarato invece Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli.