A Napoli una strada per Raffaella Carrà e una per Marco Pannella: richiesta ufficiale

A Napoli una strada per Raffaella Carrà e una per Marco Pannella? La decisione non c'è ancora, ma le proposte sì: il consiglio direttivo di Antinoo Arcigay Napoli ha inoltrato al sindaco Gaetano Manfredi ed all'assessora per le Pari Opportunità del Comune di Napoli richiesta ufficiale di intitolare una strada al fondatore dei Radicali e un'altra alla showgirl e cantante, morta il 5 luglio 2021.

Si legge nella richiesta protocollata al Comune per Pannella, che fu peraltro anche consigliere comunale di Napoli e proprio qui fondò Radio Radicale:

Chiediamo all'Amministrazione l'intitolazione di una strada a Marco Pannella proprio in un momento storico in cui alcuni diritti, come quello dell'aborto, dati per acquisiti, sono messi sotto duro attacco da parte di forze reazionarie e anacronistiche.

Per la Carrà, invece, queste le motivazioni adotte dal circolo Arcigay di Napoli:

Raffaella Carrà – da sempre innamorata profondamente della nostra città e della cultura napoletana – è considerata nel modo simbolo della cultura italiana oltre che baluardo e simbolo riconosciuto a tutela e difesa dei diritti civili. Dopo il grande successo del Napoli Pride crediamo sia il momento giusto per non fermarsi e anzi rilanciare anche simbolicamente la battaglia sui diritti proprio da Napoli, dalla nostra città, da sempre è simbolo di accoglienza e inclusione.

Per richiedere l'intitolazione di un'area di circolazione, l'affissione di una targa commemorativa o l'intitolazione di un manufatto occorre far riferimento alla legge 1188 del 1927 e al Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica. Allo scopo sono necessari vari passaggi: