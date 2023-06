A Napoli si rivede la mascherina Covid, ma serve a coprire la targa dello scooter per evitare la multa Due giovani sono stati multati dai carabinieri a Posillipo: con lo scooter, sono entrati nella Ztl di via Nisida, oscurando la targa del proprio scooter con una mascherina chirurgica.

A cura di Valerio Papadia

La pandemia di Covid-19 è ormai terminata, l'emergenza è stata dichiarata finita e ormai le mascherine non sono più obbligatorie in nessun posto; ciononostante, qualcuno continua ad utilizzarle, per esempio nei luoghi più affollati come i mezzi pubblici. Qualcun altro, invece, ha deciso di farne un utilizzo molto diverso: a Posillipo, i carabinieri hanno sorpreso due giovani che, a bordo di uno scooter, erano entrati nella Ztl di via Nisida; una mascherina chirurgica era stata apposta davanti alla targa, in modo da evitare la multa.

È accaduto questa notte, nell'ambito di controlli predisposti dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, unitamente ai militari del Reggimento Campania, nel quartiere partenopeo. I due giovani a bordo dello scooter, un 20enne e un 25enne, entrambi incensurati, sono così stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli, i carabinieri hanno anche denunciato 7 parcheggiatori abusivi, che esercitavano l'attività illecita sulla pubblica via. I sette – pregiudicati, residenti tra il centro storico e i Quartieri Spagnoli – sono stati tutti sorpresi con recidiva nel biennio. Infine, i controlli dei militari dell'Arma sono stati rivolti anche la rispetto del Codice della Strada: nel complesso, sono state elevate multe per un totale di 10mila euro.